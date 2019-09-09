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Dr. Uğur Bilge, Kırka’daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:36
Dr. Uğur Bilge, Kırka’daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi ilçesindeki Kırka mahallesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.


Dr. Bilge, ziyaretlerinde Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek idarecilerden bilgiler aldı, sağlık personeliyle bir araya gelip istek ve önerilerini de dinledi. İlçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarına da bakan Müdür Bilge, ilçe sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorup geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Aile Hekimlerine yaptığı ziyarette Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ile birlikte çıkarmış oldukları ‘’Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı’’ isimli kitabı hediye etti.


Müdür Bilge, ziyaretlerin akabinde kısa bir süre önce meydana gelen Yapıldak orman yangını sahasında incelemeler yaptı, çalışanlara kolaylıklar dileyip yaraların en kısa sürede sarılması temennisinde bulunarak, ağaç dikim mevsiminde Sağlık Müdürlüğü olarak Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliğine ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Orman teşkilatına ait arazi araçları ile yanan sahanın etrafını ve içini gezen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Remzi Artar yangının çıkışı, seyri ve söndürülmesi ile ilgili bilgi verdi.


Bu ziyarette Doç. Dr. Uğur Bilge’ye Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu Ömer Gezer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:36
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