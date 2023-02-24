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İSLAM Dr. Şenocak: Bugün Diyanet'i savunmak Kur'an'ı savunmaktır!
İSLAM

Dr. Şenocak: Bugün Diyanet'i savunmak Kur'an'ı savunmaktır!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı evlatlık fetvasını çarpıtarak hedefe koyanlara ilişkin Müslümanlara çağrıda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bugün Diyanet'i savunmak, Kur'an'ı savunmaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 18:45:00 - 2023-02-24 19:24:26
Dr. Şenocak: Bugün Diyanet'i savunmak Kur'an'ı savunmaktır!

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Diyanet'in evlatlık edinilen çocuklara yönelik fetvasını hedef alanlara tepki gösterdi.

"Evlatlık edinme ile alakalı fetvayı çarpıtarak Diyanet'e sövenlerin asıl hedefi Kur'an-ı Kerimdir." değerlendirmesinde bulunan Dr. Şenocak, "Milletimizden korktuklarından dolayı Allah Teala’nın ayetlerine hakaret edemeyen yobazlar, o ayetlere göre hüküm veren Diyanet'e sövüyor." ifadelerini kullandı.

Dr. İhsan Şenocak sözlerini şöyle tamamladı: Bugün Diyanet'i savunmak, Kur'an'ı savunmaktır.

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