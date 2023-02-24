Dr. Şenocak: Bugün Diyanet'i savunmak Kur'an'ı savunmaktır!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı evlatlık fetvasını çarpıtarak hedefe koyanlara ilişkin Müslümanlara çağrıda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bugün Diyanet'i savunmak, Kur'an'ı savunmaktır." dedi.
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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Diyanet'in evlatlık edinilen çocuklara yönelik fetvasını hedef alanlara tepki gösterdi.
"Evlatlık edinme ile alakalı fetvayı çarpıtarak Diyanet'e sövenlerin asıl hedefi Kur'an-ı Kerimdir." değerlendirmesinde bulunan Dr. Şenocak, "Milletimizden korktuklarından dolayı Allah Teala’nın ayetlerine hakaret edemeyen yobazlar, o ayetlere göre hüküm veren Diyanet'e sövüyor." ifadelerini kullandı.
Dr. İhsan Şenocak sözlerini şöyle tamamladı: Bugün Diyanet'i savunmak, Kur'an'ı savunmaktır.