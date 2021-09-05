Dr. Şen, Taliban'ın zaferini değerlendirdi: En büyük yenilgi düşmana benzemektir

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Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Şen, Haber Global canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'a konuk oldu. Taliban'ın zaferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Şen, "Bu tarz durumlarda söylenegelen güzel bir söz vardır. 'En büyük yenilgi düşmana benzemektir' Ve yine bir söz daha o da, 'En büyük yenilgi düşmanının yenilmez olduğuna inanmaktır' " dedi.

'Bazı insanlar için anlamak zor olabilir'

İslam dünyasının son 150 yıldaki başarısız deneyimlerine dikkat çeken Dr. Abdulkadir Şen, "Afganistan'a hakim bir süper gücün bu derece kepaze bir şekilde, elçilerini ve askerlerini kaçırır vaziyette oradan ayrılmasını anlamak bazı insanlar için zor olabilir." ifadelerini kullandı.

"ABD, Afganistan'ı ulaşılmaz, kontrol edilemez gördüğü için ülkeyi uysallaştırmak istedi." diyen Dr. Şen, "Sovyetler de Afganistan'a komünizm götürmek istedi. Ama bütün bu toplum inşa projeleri başarısız oldu." şeklinde konuştu.

'Kimseye bir resim üzerinden falancaların adamı denilemez'

Taliban'ı hedef alanlara da seslenen Dr. Şen, sözlerini şöyle tamamladı: "Herhangi bir fotoğraf ile herhangi bir kesimi, kitleyi Amerikan ajanı ilan edemezsiniz. Nitekim tarihimizde Millİ Mücadele liderlerinin de Batılılarla fotoğrafları var. Günümüzde cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız CIA yetkilileri ile bile görüşüp fotoğraf verebilirler. Dolayısıyla birilerinin, birileri ile görüştükleri sırada alınmış olan bir resim üzerinden onları falancaların adamı olarak görmek çok kolaycılık olur."