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Gündem Dr. Ramazan Kurtoğlu koronavirüsle neyin amaçlandığını açıkladı
Gündem

Dr. Ramazan Kurtoğlu koronavirüsle neyin amaçlandığını açıkladı

Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu koronavirüsün etkilerine dikkat çekerek, "Ulus devletler aciz/çaresiz duruma düşürülmek isteniyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:17:00 -
Dr. Ramazan Kurtoğlu koronavirüsle neyin amaçlandığını açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (COVID-19) insan yaşamını olumsuz yönde etkilerken bir yandan da alınan önlemler nedeniyle ülkelerin ekonomileri olumsuz etkileniyor.

Virüs yarasa yoluyla insanlara bulaştığı iddia edilse de bazı çevreler labarutuvar yapımı olduğunu iddia ediyor.

Microsoft kurucusu Bill Gates gibi insanların virüsü bilinçli olarak yaydığı bile iddia edildi.

Koronavirüs sadece insan sağlığını etkilemedi bazı ülkelerin ekonomileri ciddi anlamda sarsıldı. IMF'nin 2020-2021 tahminlerine göre virüsün dünya ekonomisine maliyeti 11 trilyon dolar olarak açıklandı.

Koronavirüs şimdiye kadar 34 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs kaynaklı can kayıpları ise 1 milyonu aştı.

Ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, koronavirüsle ilgili son yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile milli devletlerin Beşeri Jeopolitik varlıkları(İnsan-Hayvan-Bitki) doğrudan hedef alınmış vaziyette. Bu durum yeni virüs versiyonlarının her an devreye sokulabileceğini gösterir. Ulus devletler aciz/çaresiz duruma düşürülmek isteniyor." diyerek birbaşka açıdan virüsün etkilerini yorumladı.

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