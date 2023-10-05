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Medya Dr. Özlü'den Akit'e ziyaret
Medya

Dr. Özlü'den Akit'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-10-05 11:46:00 -
Dr. Özlü'den Akit'e ziyaret

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Nisan ayında meydana gelen yangın sebebiyle Akit Medya Grubumuza geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında dün önemli bir misafirini ağırladı.

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden AK Partili Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 27 Nisan’da meydana gelen yangın sebebiyle Akit Medya Grubumuza geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ile Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Enes Kaçmaz da hazır bulundu.

Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başkan Özlü’ye çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Özlü ayrıca, Akit TV’de ‘Gün Başlıyor’ programına katılarak son dönemde Düzce’ye kazandırdıkları hizmetler ve devam eden projeler hakkında önemli bilgiler verdi.
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