Dr. Oytun Erbaş’tan korkutan sözler: Herkes evlere kapanacak

Beyaz TV'de Ferda Yıldırım'ın Her Açıdan programına konuk olan Dr. Oytun Erbaş, korkutan açıklamalarda bulundu.

Oytun Erbaş yaptığı açıklamada, "D Vitamini vücutta iltihabı azaltan bir vitamindir. Damar sertliğinde etkili bir vitaminidr. Bu vitmaninin eksikliği ve fazlallıkları zarar oluşturur. Herkesin gelecekte yedeği olacak. Koyunu kopyalanlar, insanı da kopyalarlar. Herkes birbirine Wireles ile bağlanacak. Beyin okumaları başlayacak. Bu devir bitti. Artık yeni bir insan devri geliyor. Kimse düşünceyi saklayamayacak. Yeni devirde dil, sosyal kültür olmayabilir. Herkesin evide oturduğu, azaltılmış bir dünya olacak. Bu koronavirüs bir sosyal deneydir" dedi.