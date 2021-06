Dr. Ossama Yassin ve Dr. Mohamed Elbeltagy için insanlığa çağrı

"Bu mektup/çağrı, masum insanların göz göre göre, dünya seyrederken infaz edilmesine karşı tüm insanlığın vicdani bir duruşla karşı koyması çağrısıdır." Vurgusunda bulunan acil çağrıda tüm STK'lardan destek beklendi. Söz konusu çağrıuda, Sisi yönetiminin her an idamlara gerçekleştirebileceği de belirtildi.

Beltagy Ailesi ve Ossama Yasin Ailesi Vekili Av. Gülden Sönmez aracılığıyla yapılan acil çağrının tam metni:

Bu mektup/çağrı, hukuksuz bir şekilde idam cezası verilen, işkence ve kötü muamele ile tutulan eski Mısır parlamenteri, siyasetçi, insan hakları savunucusu Dr. Mohamed Elbeltagy ve eski Mısır Gençlik Bakanı Dr.Ossama Yassin’in ailelerinin, tarafınıza seslenişi olarak kaleme alınmıştır.

Dr. Mohamed Elbeltagy ve Dr.Ossama Yassin aynı davada aralarında avukat , bilim insanı ve mühendislerin de olduğu diğer 10 kişi ile birlikte, her an infaz edilebilecek şekilde ölümle karşı karşıya olduğundan, bu sesleniş hayati ve acildir.

Mısır’da yaşanan askeri darbe sırasında ve sonrasında binlerce kişi tutulmuş, işkence görmüş, uydurma dosyalarla avukat yardımı alamadan askeri mahkemelerde sivil insanlar yargılanarak cezalar verilmiştir. Malumunuz olduğu üzere bazı kişilere idam cezası verilmiştir. Üniversite öğrencisi gençlerin de aralarında bulunduğu 91 Mısırlının idam cezaları infaz edilmiştir. Son olarak aralarında Mohamed Elbeltagy, Ossama Yassin, Saffet Hicazi gibi önde gelen siyasi kişilerin de olduğu 12 kişi hakkında da idam cezası onanmıştır. Başka davalarda verilen yüzlerce idam kararı onanmış kişiler de her an infaz edilmekle karşı karşıyalar ve infazlar kimseye haber vermeksizin ansızın yapılmaktadır.



Hakkında idam cezası verilenlerden birisi olan Dr. Mohamed Elbeltagy, 8 yıldır kötü koşulları ile meşhur Al Aqrab (Akrep) cezaevinde tutulmaktadır. Keyfi olarak tutulduğu günden bu yana ağır işkenceler görmüş, korkunç koşullarda tutulmuş, ziyaretlere izin verilmemiş ve sağlık durumu günden güne kötüleşmiştir. Dr. Elbeltagy’nin tek kız çocuğu olan Asma Elbeltagy, henüz sadece 17 yaşındayken 14 Ağustos 2013 tarihinde Rabia meydanında barışçıl bir şekilde darbeyi protesto ederken tüm dünyanın gözü önünde babasının darbe karşıtlığına misilleme olarak bir keskin nişancı tarafından vurularak katledilmiştir. Bir diğer oğlu olan Anas Beltagy, 31 Aralık 2013 tarihinde haksızca tutuklandığında 19 yaşındaydı ve hakkında hiçbir suçlama bulunmamasına rağmen sonradan kurgulanan bir dosya ile 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ceza süresi sona erdiğinde, yeni sahte iddialarla cezası uzatılarak temyizine izin verilmemiştir. Halen babasının da tutulduğu Akrep Cezaevinde bir hücrede tutulmaktadır. Anas da babasına yapılan işkencelerin benzerine ve kötü muameleye maruz bırakılmış, baba oğul aynı hapishanede farklı yerlerde tutulmuş ve birbirlerini görmelerine asla izin verilmemiştir.

Dr. Ossama Yassin ise 3 Temmuz darbesi sonrasında darbeye karşı Rabia Meydanı’ndaki sivil oturma eyleminde aktif rol almıştır. Sisi emriyle, Rabia’da sivil barışçıl gösterilerin katliamı sonrasında tutulmuştur. Çok ağır işkence ve kötü muamele görmüştür. 2013'ten bu yana, kötü koşulları ile bilinen Akrep Cezaevinde tutulmakta olup, çeşitli kötü muameleler ve kötü koşullar nedeniyle sağlığı ciddi derecede bozulmuş, tıbbi bakıma erişim imkanı tanınmamıştır. Halen hücre hapsinde tutulmakta ve avukatların ziyaretine izin verilmemektedir.

14 Haziran 2021 tarihinde Mısır Temyiz Mahkemesi Dr. Mohamed Elbeltagy, Dr.Ossama Yassin’in de aralarında olduğu 12 idam kararını onayladı. Bu kararlar, uydurma iddia ve dosyalar, asılsız uydurulmuş deliller, işkence ile yazılmış ifadeler, savunma hakkı imkânı olmadan, Sisi rejiminin emir komuta zincirindeki yargıçlar tarafından alınmıştır. 14 Haziran 2021’de verilen onay ile tüm hukuki süreçler bitmiş ve nihai karar için, kararlar Sisi’ye ulaştırılmıştır. 14 gün içinde karar verme yetkisi olan Sisi de bu karara her an ve en son 28 Haziran 2021 tarihinde onay verirse idamlar her an infaz edilecektir.

Bu mektup/çağrı, masum insanların göz göre göre, dünya seyrederken infaz edilmesine karşı tüm insanlığın vicdani bir duruşla karşı koyması çağrısıdır. Lütfen bu idamların önlenmesi için destek verin. Bu korkunç zulmü tüm dünyaya anlatalım ve uluslararası sivil toplum dayanışması ile idamları önleyecek bir çaba ortaya koyalım.

Size Dr. Mohamed Elbltagy’nin ailesi ve Dr.Ossama Yassin’in ailesi adına ve onlarla beraber sesleniyoruz; Yaşam ile ölüm arasındaki kritik kararın, zalim bir yönetici elinde olduğunun farkında olarak, adil ve vicdani duruşa ve çabaya Allah’ın vaad ettiği yardıma güvenerek, çabanıza muhtacız. Göstereceğiniz ilgi ve destek için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

DR. Mohammed elbeltagy kimdir?

Dr. Mohamed Elbeltagy, El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mısırlı doktor, akademisyen, profesördür. 25 Ocak devriminin simgelerinden biri ve siyasi liderlerden birisidir. Dr Elbeltagy’nin Meclis’te seçkin ve saygıdeğer özel bir konumu vardı ve toplumdaki zayıf ve savunmasız grupların haklarını savunmak, siyasi reform, özgürlükler, insan hakları ve yargı bağımsızlığı konularındaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Ayrıca basın özgürlüğü ve eğitim alanı ile ilgili çalışmalarıyla da bilinirdi. Ocak 2007'de Dünya İslami Parlamenterler Forumu'nun kurulmasına katkıda bulundu ve 2008'de İslam Ulusal Konferansı Yürütme Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası düzeyde Filistin davasını savundu, Gazze ablukasına karşı insani yardım için Mayıs 2010 yılında yola çıkan ve İsrail saldırısına maruz kalan Mavi Marmara gemisinde uluslararası aktivistler arasında yer aldı. El-Beltagy, 25 Ocak 2011 devrimine güçlü bir şekilde katıldı ve Devrim Mütevelli Heyeti üyesi olarak seçildi. Daha sonra Özgürlük ve Adalet Partisi'nin kuruluşuna katıldı. Seçimlerde ikinci kez Parlamento üyesi oldu, ardından Anayasayı Yazma Kurucu Komitesi 2012 Öneriler, Diyaloglar ve Topluluk İletişim Komisyonu üyesi ve başkanı oldu. Abdel Fattah al-Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Morsi'ye yönelik darbesinden sonra, Beltagy, darbeye karşı Rabaa Meydanındaki oturma eylemi ve protestolarda aktif oldu. Tüm hayatı şiddete ve adaletsizliğe karşı mücadele ile geçen Elbeltagy, kızının ve çok sayıda sivil barışçıl protestocuların katledilmesine rağmen sürekli şiddete başvurmama çağrısı yaptı. Kızını katledenlerden hesap sorulması gerekirken kendisi Rabia Meydanı Davasında idama mahkum edildi.

DR. Ossama Yassin kimdir?

Dr. Ossama Yassin, tıp doktoru olup pediatrik alerji ve bağışıklık uzmanıdır. Aktif siyasette de aktif olan Dr. Yassin eski Mısır Gençlik Bakanı, eski parlamenter, politikacı ve insani yardım uzmanıdır. 1994-2010 yılları arasında Ain Shams Üniversitesi hastanesinin pediatri ünitesinde tıp uzmanı ve danışman olarak görev yaptı. Dünya Alerji Örgütü üyesi ve Mısır Pediatrik Alerji ve Bağışıklık Grubunun kurucu üyesidir. Pediatrik alerji alanında doktorasını 2008 yılında tamamladı. Devrim sırasında her siyasi gençlik gruplarının ve de farklı farklı ideolojik düşüncedeki tüm gençlerin çok sevdiği bir isimdi. Devrim sonrasında “Devrimin Koordinasyonundan Sorumlu Halk Komitesi”nde Müslüman Kardeşleri temsil etti. Devrim sırasındaki olağanüstü liderliği sayesinde halkın güvenini ve hayranlığını kazandı. Sonuç olarak devrimden sonra ilk meclis kurulduğunda Halk Meclisi'nde Gençlik Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Görev süresi boyunca çok önemli başarılara imza attı. Mısır'ın yeni anayasasını hazırlayan anayasa meclisinin bir üyesi olarak seçildi. 2012 yılında, Dr. Yassin, demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Dr. Mohamed Morsi'nin hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev yaptı. Bu pozisyon sayesinde, önceki rejim yıllarında ihmal edilen ve kötüye kullanılan onlarca gençlik merkezini yeniden açarak ve yenileyerek yüz binlerce Mısırlı gence hizmet etmek için aktif ve hızlı değişiklikler yapmayı başardı. 3 Temmuz darbesi sonrasında darbeye karşı Rabia Meydanı’ndaki sivil oturma eyleminde aktif rol aldı. Sisi emriyle, Rabia’da sivil barışçıl gösterilerin katliamı sonrasında tutuldu. Çok ağır işkence ve kötü muamele gördü. Rabaa katliamının sorumlularını yargılayıp hesap sormak yerine, Dr. Yasin ile birlikte 739 protestocu ve mağdur haksız yere yargılandı. 2013'ten bu yana, kötü koşulları ile bilinen Akrep Cezaevinde tutulmakta olup, çeşitli kötü muameleler ve kötü koşullar nedeniyle sağlığı ciddi derecede bozulmuş, tıbbi bakıma erişim imkanı tanınmamıştır. Hücre hapsinde tutulmakta ve avukatların ziyaretine izin verilmemektedir.