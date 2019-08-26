Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş: “Kalorifer, hastalıkları kronikleştiriyor”

Doktor Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, kaloriferin ortamdaki nemi azaltarak çeşitli hastalıkların kronikleşmesine neden olabildiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, kuru havanın soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğalması için ideal ortam oluşturduğunu, ayrıca mukoza zarlarını da kurutarak burun tıkanıklığı ve boğaz kuruluğuna yol açtığını belirtti.

Genellikle nem oranının yaz aylarında yüksek, kış aylarında düşük olduğunu hatırlatan Taşbaş, ideal bir evde nem oranının yüzde 40- 50 civarı olması gerektiğini kaydetti. Taşbaş, hava nemlendiricilerinin üst solunum yolu tıkanıklığının giderilmesinde, burun ve sinüslerdeki kuruluğun azalmasında faydalı olabildiğine değinerek, ancak bunun bilimsel çalışmalarda etkinliğinin kanıtlanmadığını bildirdi.

“Nemlendirme cihazlarına dikkat”

Soğuk ve sıcak buhar olmak üzere ikiye ayrılan hava nemlendirme cihazlarının kullanımına dikkat edilmesini öneren Taşbaş, “Soğuk buhar hava nemlendiricilerinde en büyük sorun, soğuk su bakteri ve küflerin üremesi için uygun bir ortam oluşturmasıdır. Bu nedenle hava nemlendiricinin her gün önerilen şekilde su ve sabun ile yıkanması gerekmektedir. İyi temizlenmeyen cihazlar enfeksiyon kaynağı olabilir. Sıcak buhar hava nemlendiricilerinde bakteri ve küf üremesi daha zordur fakat yanık riski vardır. Bu nedenle özellikle küçük çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması önerilir. Fazla nem halılarda ya da ev içindeki başka alanlarda küf mantarlarının, zararlı bakterilerin ve ev tozu akarlarının üremesinde artışa neden olabilir. Özellikle astımı olan çocuklarda bu durum astım şikâyetlerinin kötüleşmesine yol açabilir. Çocuğunuzun astımı olmasa bile, eğer yeterince iyi temizlenmemiş ve havaya mikrop yayan bir buhar makinesi var ise cihazının kendisi üst solunum yolu enfeksiyonları gibi benzeri şikâyetlere hatta akciğer enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Cihazları kullanırken dikkatli olunması gerekir eğer nem düzeyi olması gerekenin üzerinde ise ya da hava nemlendirici cihazların bakımı gerektiği gibi yapılmıyor ise çocuğunuzu iyileştireceğine daha da hasta olmasına neden olabilir” dedi.

“Peteklerin üzerine ıslak bez-havlu koyulabilir”

Doktor Öğretim Üyesi Taşbaş, kaloriferin ortamdaki nemi azalttığı için çeşitli hastalıkların kronikleşmesine neden olabildiğini dile getirdi. Kış aylarında sürekli yanan kaloriferlerin, ortamın havalandırılmaması nedeniyle nemi aldığı ve havayı kuruttuğunu hatırlatan Taşbaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Burun ve ağızda kuruma, buna bağlı olarak oluşan rahatsızlıkların kronikleşmesine neden olmaktadır. Kaloriferin daima yandığı evlerde havanın nemi maalesef yüzde 50’nin çok altında iniyor. Bunu önlemek için peteklere takılan suluklardan kullanılmalı ve suları sürekli yenilenmeli ve temizlenmeli. Peteklerin üzerine ıslak bez-havlu koyulabilir. Çok iyi durulanmış çamaşırları ev içerisinde kurutulabilir. Evlerinde katalitik kullananlar, bunların üzerine çaydanlık ya da benzeri kaplar koyabilir. Elektrikli su ısıtıcıları odada kullanılabilir. Son olarak evinizdeki tüm odaları gün içinde havalandırın ki odanın kuruyan havasına nem dengesi gelsin.”