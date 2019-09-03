0553 313 94 23

Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Gönüllü Turizm Elçileri Kayseri’ye Geliyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

03 Eylül 2019 Salı 11:48
Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Gönüllü Turizm Elçileri Kayseri’ye Geliyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS)Erciyes, Kayseri, Abdullah Gül ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin ilgili fakültelerinde okumaya hak kazanarak kesin kayıt için Kayseri’ye gelecek olan üniversite öğrencileri için “15 bin civarında gönüllü turizm elçisi Kayseri’ye geliyor.” dedi.


Kayseri üniversitelerinde okumak için gelen öğrencilerin ailelerin merakta kalmayacağını, çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı ve modern şehirciliği ile misafirperver bir ilde yaşayacaklarını söyledi.


Kayseri’nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir Anadolu bölge şehri olduğunu ve hava, kara ile demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası ulaşımın kolay gerçekleştiğini ifade eden Dr. Palancıoğlu, “Bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyor ve Kayseri’yi tercih ettikleri için de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:48
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere duygulu anlar yaşatıyor
    1. “Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere..
    2. Albayraklar Savunma şirketine..
    3. Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan..
    4. Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan..
    5. Mezarlıktan yükselen inleme sesleri..
    6. Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar..
    7. ABD ile ticarette yeni sayfa! 100..
    8. İstanbul'da zam yağmuru yağıyor:..
    9. “Üreticiyi mutlu edin, teneke çalarak..
    10. Yüksekova Dağlıca’da 400 kişilik..
    11. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı..
    12. İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları..
    13. Sonbahar spor okulları başlıyor
    14. Elektrik tüketimi ağustosta düştü
    15. 15 yılda iki çocuğunun müjdesini de..
    16. Erzurum'da silahlı kavga: Ölü ve..
    17. Amerika ve YPG/PKK'dan 700 teröriste..
    18. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı..
    19. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu mesajı
    20. İhtisas serbest bölgeleri yolda
    21. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    22. Kabil’de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
    23. Başkan Özcan, Zabıta Haftası’nı..
    24. Kansere bıçak değmez algısı yanlış
    25. Çinli turist kafilesi, Kırşehir’de..
    26. CHP’li Ekrem zammı devam ediyor
    27. Bakan Yardımcısı Alpaslan: “Sinop..
    28. Kullanım süresi geçmiş gıda ürünlerine..
    29. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8..
    30. Konya’da asırlık gelenek ’tarhana’..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız