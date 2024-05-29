Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!

TAHA EMRE ÖZDEMİR ANKARA

Mücahid Kassam Tugayları’nın meşru müdafaa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı cihadına, soykırım niteliğinde saldırılarla karşılık veren siyonist İsrail, önceki akşam Gazze’de yerlerinden edilen sivillerin sığındıkları çadırkenti hedef aldı. Refah’taki katliamda çoğunluğu çocuk ve kadın 45 sivil şehit oldu.

Son yaşanan gelişmeleri Yeni akit’e değerlendiren Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Musa Akkari, saldırının “güvenli bölge” ilan edilen yerde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Dr. Akkari, “Refah şehrinin batısında, UNRWA yardım depolarının yakınında ve işgalci İsrail’in ‘güvenli bölge’ olarak ilan ettiği alanda yerlerinden edilen sivillerin çadır bölgesine yönelik gerçekleşen siyonist saldırı tek kelimeyle dehşet vericidir. Yaşanan saldırıdan sonra Filistinli sivillerin vücutlarının parçalandığı çok vahşi görüntüler ortaya çıktı” dedi.

“İsrail uluslararası kararları umursamıyor”

“Bu katliam, Uluslararası Adalet Divanı’nın Refah şehrindeki saldırıları durdurma kararına rağmen gerçekleşti” diyen Dr. Akkari, “İşgal ordusunun işlediği her suç, bu sapkın işgalci varlığın uluslararası toplumu ve BM kararlarını umursamadığını ve alınan kararların katliamları durdurmada etkili olmadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında İslam ülkelerinin liderlerine ve Müslüman halklara seslenen Dr. Akkari, şunları söyledi: “İslam ülkelerinin, İsrail’in, Refah başta olmak üzere Gazze’nin tamamına yönelik saldırılarına son vermesi ve uluslararası kararların hemen uygulamaya alınması için taraflar üzerinde baskı oluşturacak siyasi ve diplomatik faaliyetlerini yoğunlaştırması gerekiyor. Öte yandan, canlı yayında halkımıza karşı işlenen katliamlara ve soykırım savaşına karşı Müslüman kardeşlerimizden de protestolarını artırmalarını bekliyoruz.”

Şehzade Demir: İslâm ülkeleri harekete geçmeli

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir de Ankara ABD Büyükelçiliği binası önünde düzenlenen eyleme katıldı. HÜDA PAR’lı Demir, burada akit’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Söz konusu Müslümanlar ve Mescid-i Aksa olduğu zaman dünya sessiz kalıyor. O zaman Müslümanlar kör ve sağır olmasın ve harekete geçsin. Bugün Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen karardan sonra her adımı atmak meşrudur. Ortada alınmış bir ‘soykırım’ kararı var. Dolayısıyla tüm İslam ülkeleri bu karardan hareketle Filistinli mazlumlar için adım atıp; İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeli, ticaretlerini durdurmalı. UAD, Müslüman ülkelere askeri anlamda da harekete geçmenin önünü açmıştır çünkü Divan’ın kararına rağmen İsrail soykırımına dünyanın gözü önünde adeta herkese meydan okuyarak devam etmektedir.”

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