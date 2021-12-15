Dr. Mehmet Öz’ün TV programına adaylık engeli
ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü üne taşıyan program ‘The Dr. Oz Show’un yayından kaldırılacağı açıklandı. Kararın, ünlü doktorun siyasete gireceğini açıklamasının ardından alındığı bildirildi.
ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ü üne kavuşturan ‘The Dr. Oz Show'un biteceği açıklandı. Dr. Oz Show’un distribütörü Sony Pictures Television'dan yapılan açıklamada, şu anda 13. sezonunda olan ve yayınlandığı süre boyunca 10 defa “Daytime Emmy Ödülü” kazanan programın resmi olarak 14 Ocak’ta sona ereceği belirtildi.
Öz, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Parti’den ABD Senatosu’na adaylığını açıklamıştı.