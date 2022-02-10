Dr. Mehmet Öz önerisi: Suyu böyle içmek zayıflatıyor!

'Su içmek kilo verdirir mi?' sorusunun cevabı her zaman 'evet'tir.

Su diğer görevlerinin yanı sıra vücut sıcaklığını dengeler ve eklemlerin fonksiyonlarını yerine getirilmesine yardımcı olur. Eğer diyet sırasında su içimi doğru bir şekilde kullanılırsa zayıflama için çok büyük faydaları olur.

Doktor Mehmet Öz önerisi! Suyu böyle içmek zayıflatıyor

Doktor Mehmet Öz, sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak soğuk suyu öneriyor. Kilo aldırmayan rutinlerle ilgili çıktığı yayınlarda bilgi veren Mehmet Öz, tam tahıllı ekmeği tavsiye ediyor.

Zayıflatan rutin

1. Sabah 6.30'da kalkın. Her gün tartılın ve kendinizi takip edin

2. 6.35'te egzersiz yapın

3. Düzenli kahvaltı zayıflamaya yardımcı olur. 07.30'da kahvaltı yapın. Tam tahıllı ekmek ve yumurta tüketin.

4. Kahvaltıdan sonra bir bardak soğuk su için. Soğuk su metabolizmayı hızlandırır

5. Öğlen yemeğini 12.30'da yiyin. Yemekten kalktıınızda çok tok olmamanız gerekiyor.