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Gündem Dr. Mehmet Öz isyan etti: Beni susturmaya çalışıyorlar
Gündem

Dr. Mehmet Öz isyan etti: Beni susturmaya çalışıyorlar

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, röportaj verdiği The Philadelphia Inquirer gazetesine isminden doktor unvanını kaldırdığı için ateş püskürdü. Öz, tüm röportajlarda sadece adının yazdığını belirtirken, "Beni susturmaya çalışıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 11:59:00 -
Dr. Mehmet Öz isyan etti: Beni susturmaya çalışıyorlar

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, röportaj verdiği The Philadelphia Inquirer gazetesine isminden doktor unvanını kaldırdığı için ateş püskürdü. Öz, kendisini değersizleştirmeye çalıştıklarını belirtirken, gazeteye isyan etti.

Philadelphia Inquirer gazetesinden Steve Doocy ile “Fox and Friends” konulu bir röportajda buluşan Öz, 2022 ABD Senatosu seçimleriyle ilgili haberde kendisinden özellikle Mehmet Öz diye bahsedildiğini, doktor adının geçirilmediğini savundu. Öz, tüm röportajlarda sadece adının yazdığını belirtirken, ‘beni susturmaya çalışıyorlar’ dedi. Öz, “[Inquirer] neden bana 'Dr. Öz' demek istemiyor? Herkes benim Dr. Öz olduğumu biliyor ama bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Bunun bana haksız bir avantaj sağladığını düşünüyorlar” diye konuştu.

27 adayla birlikte yarışacak

Kardiyotorasik cerrah, üniversite profesörü ve yazar olan Öz, 30 Kasım’da, uzun süredir görev yapan Senatör Pat Toomey tarafından boşalan Senato koltuğu için Cumhuriyetçi aday olarak yarışa katıldığını duyurmuştu. Öz, yarışa diğer 27 adayla birlikte katıldığı belirtildi.

 

 

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