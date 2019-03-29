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Dr. Mehmet Nil Hıdır ve Dr. Tahir Ateş turizmcilerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

29 Mart 2019 Cuma 01:00
Dr. Mehmet Nil Hıdır ve Dr. Tahir Ateş turizmcilerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, ve Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş önce partililerle daha sonra turizmcilerle bir araya geldi.


Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ile Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, partililerle kahvaltıda buluştu. Daha sonra ise turizmcilerle bir araya gelen 2 başkan adayı yapacakları projeleri turizmciler anlattı. Toplantıya Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ile MHP İlçe Başkanı Ömer Varan da katıldı.


Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Dr. Tahir Ateş, “Seçim çalışmalarının son günleri. Çok iyi gidiyoruz. Halkın teveccühü, ilgisi çok çok iyi. Bodrum’daki bütün sorunları bilen ve çözme kabiliyetine sahip bir ekiple birlikte olduğum için çok mutluyum. Özellikle son günlerde seçime yaklaştıkça bize olan ilgi ve alakayı gördükçe inanın çok daha mutlu oluyoruz. Sefer bizden zafer Allah’tan. İnşallah hayırlısı olur.” dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ise yaklaşık 3,5 aylık çalışmaların son düzlüğüne geldiklerini ifade ederek şunları dile getirdi: “Özellikle bu dönemde alanda karşılaştığımız ve çözülmesi çok zorunlu olan konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen bakanlarımızla konuyu yerinde görüştük ve tespitlerimizi yaptık. Bunların başında Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Fethiye’de yaptığı incelemelerle körfezde biriken 5 metreye yakın çamurun temizlenmesi noktasında fikir birliğine vardık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Fethiye ve Büyükşehir Belediyesini kazandığımız zaman bize İller Bankası’ndan göndereceği 250 milyon TL’lik uzun vadeli krediyle bu körfezi Büyükşehir Belediyesinin kazanması gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla bütçe açığından gelebilecek böyle bir yardımda biz Fethiye’nin cruise gemilerine yeniden kavuşmasını, keza sahile yanaşamayan yatların çok daha rahat yanaşmasını temin etmiş olacağız.”


Kültür ve Turizm Bakanı’nın Mehmet Nuri Ersoy’un birkaç gün önce yaptığı Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ziyaretlerinde tespitleri olduğunu ifade eden Hıdır, Dalaman sahilinde rekreasyon alanı, halk plajları ile o bölgeyi golf turizmine açma çalışmaları olacağını dile getirdi. Turizm Bakanı’ndan Köyceğiz’deki Sultaniye Kaplıcaları Tesisleri genişletme ve modern hale getirme sözünü aldıklarını anlatan Dr. Mehmet Nil Hıdır, Marmaris’te de ilk termal tesisin açılışını yaptıklarını hatırlatarak termal tesislerin Muğla’da turizmi 12 aya çıkarmada katkıları olacağını söyledi.


Turizmde ilk bir yıllık büyüme hedefi yüzde 30


Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, turizmde bir yıllık büyüme hedefinin yüzde 30 olduğunu da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:


“Kültür ve Turizm Bakanımız daha önce Bodrum’a da gelmişti. Bodrum Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda Bodrum Yarımadası’nı en hassas konularından birisi olan koylarımızın ve körfezlerimizin, mavi tur düzenlenen koylarda doğayı koruma yönünde gerekli adımları attıklarını ve çok hassas olduklarını ifade ettiler. 6 ay önce yapılmış yıkım kararlarının 2 Nisan itibariyle dolacağını ve kesinlikle bu konuda taviz vermeyeceklerini ifade ettiler. Turizm Bakanımız gerçekten sektörün içinden gelen bir işadamı olması sebebiyle sektörün sorunlarına çok hakim. Yat turizmine, deniz turizmine, otellerdeki sıkıntıların tamamına hakim. Öyle zannediyorum ki bakanımızın ilk bir yıllık hedefi yüzde 30 büyümek. Geçmiş yıllardaki yüzde 5, yüzde 10 büyüme hedeflerini çok büyütmüş durumda. Yaptığı çalışmalardan da bu yüzde 30’u yakalayabileceğimiz kanaatindeyim. Onun için bu yıl ben bütün turizmcilerimize müjde vermek istiyorum. Şu ana kadar yapılan bütün rezervasyonlar daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Hamdolsun şu anda huzur hakim. Huzur içerisinde bir seçime giriyoruz. Doğu’da Güneydoğu’da ne varsa aynı huzur Batı’da da var. Turizmle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığının göstergelerinden bir tanesi.”


Kültür ve Turizm Bakanı’ndan bir söz daha aldıklarını dile getiren Dr. Mehmet Nil Hıdır, “Kesinlikle her koyumuzun önünde, ister köy olsun, ister belde olsun, ister ilçe olsun, kanalizayon ve arıtma tesisinin tamamı Turizm Bakanlığımızın öz kaynaklarından inşallah hayata geçirilecek ve biz denizimizi koruyacağız. Onun için bizi kimse CHP’nin yönetim anlayışı ile karıştırmasın diye bir defa daha altını çizerek ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 01:00
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