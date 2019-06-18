Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi güneşten koruyalım”

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, yaz mevsiminde cildin güneşten korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Güneş gören cildimize en az 30 faktör (SPF) olan geniş spektrumlu güneş koruyucular kullanmalıyız. Her 2 saatte bir yeniden krem sürmeliyiz” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, yaz mevsiminde cildin güneşten korunmasının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ultraviyole ışınların cilt kanserlerinin en önde gelen nedeni olduğunu belirten Kemal, “Fazla maruziyet cilt yanıklarına, kırışıklıklara neden olur. Ayrıca gözlere de zarar verir. Mutlaka şapka ve ultraviyoleye karşı yüzde 99 koruyucu olan güneş gözlükleri kullanmalıyız. Güneş gören cildimize en az 30 faktör (SPF) olan geniş spektrumlu güneş koruyucular kullanmalıyız. Her 2 saatte bir yeniden krem sürmeliyiz. Gölge yerler aramalıyız, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu zamanlardır ve bu saatlerde gölgede olmayı tercih etmeliyiz” dedi.

“En az 30 faktörlük koruyucu kullanın”

Geniş spektrumlu ve yüksek SPF’li güneş koruyucu losyonların kullanılması gerektiğini tavsiye eden Kemal, “Hemen hemen tüm güneş koruyucular güneş yanığına karşı koruyucu olan ultraviyole B’ye karşı korurlar. Fakat cilt kanserine neden olan ultraviyole A’ya karşı da koruyucu olmasına dikkat edin. Güneş koruma faktörünün en az 30 SPF olmasına özen gösterin çünkü daha az faktörlü kremler cilt kanserine karşı koruyucu değildir. Koruyucunun suya, denize, terlemeye, buharlas¸maya, su¨rtu¨nmeye dayanıklı, kokusuz ve renksiz, etki su¨resi uzun, kullanımı kolay olmalıdır. Suya dayanıklı olması sugeçirmez demek değildir. Mutlaka yüzdükten sonra veya terledikten sonra koruyucunuzu yeniden sürmelisiniz” diye konuştu.