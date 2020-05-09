Dr. Kadir Dadan: "Erdek’te salgın süreci çok iyi yönetiliyor"

Erdek 1 No’lu Sağlık Ocağı aile hekimi Kadir Dadan, Korona virüsle mücadelenin ülkemizin yanı sıra Erdek’te de başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Aile hekimleri olarak kendilerinin de Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğüyle işbirliği içinde filyasyon çalışmaları yaptıklarına işaret eden Dr. Dadan, şunları söyledi: "İlçe Sağlık Müdürü olup, sağlık ocağı deneyimi bulunan Mahmut Ekiz’in başta bulunması Erdek için büyük şans. Tabii, bu süreci Erdek Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü, Erdek ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri de çok iyi yürütüyorlar. Erdek halkı da sürece destek veriyor. Bunlara paralel olarak Erdek’te salgın bulaştıran unsur hemen hemen yok. Bu arada coğrafi açıdan üç kıtanın ortasında yer alan Türkiye’nin de süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum" dedi.

Erdek’te Ekoturizm ağırlık kazanmalı

Önümüzdeki turizm sezonunda turizmin, Kovid-19 nedeniyle biraz biçim değiştirmesini beklediğini vurgulayan Dadan, şu değerlendirmede bulundu: "Erdek turizminde bu yaz yazlık evler, pansiyonlar ve villaların ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Zaten Erdek’in dar bir turizm sezonu var. Genellikle temmuz-ağustos dönemlerini kapsıyor. Ancak Erdek turizmi artık çok geç kaldığı eko-turizme de bir an önce yönelmeli. 1/100 binlik planlarda zaten eko-turizm alanları var. Örneğin, Ocaklar Mahallesinde de eko-turizm yapılabilecek olan kooperatife ait 192 dönümlük alan bulunuyor. Bu alanlar daha da genişletilebilir" dedi.