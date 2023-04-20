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İSLAM Dr. İhsan Şenocak Hoca anlattı! Ramazan Bayramı'nda Müslümanın yapması gereken 11 vazife
İSLAM

Dr. İhsan Şenocak Hoca anlattı! Ramazan Bayramı'nda Müslümanın yapması gereken 11 vazife

Yeniakit Publisher
2023-04-20 22:58:00 - 2023-04-20 23:32:17

Ziyarette bulunduğu kutsal topraklarda video mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ramazan Bayramı'nda bir Müslümanın yapması gereken 11 vazifeyi anlattı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ramazan Bayramı'nı Müslümanların nasıl geçirmesi gerektiğini anlattı.

Ziyarette bulunduğu kutsal topraklarda video mesaj paylaşan Dr. Şenocak, "Bayram, Ramazan-ı Şerifte tuttuğumuz orucun, kıldığımız namazın, indirilen hatimlerin hasadının yapıldığı bir şehrayindir." dedi.

Dr. Şenocak anlattığı 11 vazifeyi yerine getiren Müslümanların Allah'ın izniyle cennetle sevindirileceğini belirtti.

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