Dr. Hüseyin Gökalp: Müslümanlar dünyanın en adil ve en emin insanlarıdır

Ankara'da, Peygamber Sevdalıları tarafından düzenlenen "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konulu programa katılan Dr. Hüseyin Gökalp, Zübeyr bin Avvâm ile Hazreti Rukiyye'nin hayatlarından kesitler anlattı.

"Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, siyasi parti ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayhan İnan'ın sunuculuğunu yaptığı program, Harun Arslan Hoca'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program, Ankara Peygamber Sevdalıları adına dernek yönetim kurulu üyesi Eyüp Durmaz'ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Peygamber Sevdalılarının çalışmaları hakkında bilgi veren Durmaz, "Malumunuz en kıymetli sermayemiz zaman ve vakittir. Ve bizlere o zamanı mümkün mertebe en güzel şekilde değerlendirmek için gayret ve çaba göstermeye çalışıyoruz. Biz, zamanımızı değerli ve kıymetli gördüğümüz hususlarla doldurmazsak birileri bizim adımıza başka bir şekilde doldurmaya çalışır. Bir süre sonra başka programlarla, kendimizi istemediğimiz yerlerde görebiliriz. Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak biz de her aya bir anlam yükleyerek bu mana ve anlam çerçevesine programlar düzenlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız programlarda da insanlarımızı, çevremizi, çocuklarımızız ve gençlerimizin tamamının bu şuura ermesi için çaba gösteriyoruz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından Ankara Peygamber Sevdalıları İlahi Grubu sanatçılarının seslendirdiği ilahilerle devam eden programda, İlahiyatçı Dr. Hüseyin Gökalp bir konuşma yaptı.

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Cennetle müjdelenen sahabelerden Zübeyr bin Avvâm (Radıyallahu Anhu) ve Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kızı Hazreti Rukiyye'nin (Radıyallahu Anha) hayatlarından kesitler sunduktan sonra Gökalp, Filistin'de yaşanan zulümlere de değindi.

"Bizden beklenen zafer değil, bizden beklenen doğru yerde durmak"

Müslümanların sabırlı olması gerektiğini dile getiren Gökalp, "Sabır, musibetin ilk anındadır. Musibet sonrası yapılan sabır değildir. Sabırlı olmak için insan kondisyonludur. Futbolcuları bilirsiniz bir maç için bir hafta boyunca antrenman yapıyorlar. Bazen biz bir ömür imtihan içerisinde oluruz bazen oyuna gireriz bazen giremeyiz. Bazen zafer kazanabiliriz bazen bize denk gelmeyebilir. Belki de bizden sonrakiler yaşayacaklar zaferi. Bu zafer elbet bir gün yaşanacak, çünkü ayette geçiyor. Biz musibetle ve mağlubiyetle imtihan olduk. 100-150 yıl önceki gibi tekrar zafer kazanacağız. O zaman tekrar test olacağız. Bizden beklenen zafer değil, bizden beklenen doğru yerde durmak." şeklinde belirtti.

"Biz bazen galibiyetle bazen mağlubiyetle imtihan olacağız"

Gökalp, "Her yükselen bir gün düşecek. Her düşen bir gün yükselecek. Biz bazen galibiyetle bazen mağlubiyetle imtihan olacağız. Allah, zalimleri bizim elimizle mağlup etsin. Çünkü o zalimler sözden ve hukuktan anlamazlar. Eğer sadece savaş hukukundan bahsediyorsanız, savaşlarda hukuk ortadan kalkar. Devletlerin gerçek yüzünü siz turist olarak gezdiğiniz ülkelerde ya da öğrenci olarak gittiğiniz yerlerde değil savaş meydanlarında görürsünüz. Bu sebeple Müslümanla, bu dünyanın en adil ve emin insanlarıdır. Ama bu Müslümanlar ve diğer insanlar bazen öyle bazen böyle imtihan olacaklar. Önemli olan doğru yerde durmak." ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmanın ardından Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile program son buldu. (İLKHA)