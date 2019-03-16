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Dr. Hıdır; "Biz çevreyi koruyormuş gibi yapanlardan olmayacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:30
Dr. Hıdır; "Biz çevreyi koruyormuş gibi yapanlardan olmayacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, TEMA tarafından metni yazılan “Doğa dostu belediye başkanı taahütnamesi’ni, AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda imzaladı.


Muğla Tema İl Temsilcisi Sergender Sezer ve AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende AK Parti’nin gönül belediyeciliğinde havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler hedefiyle çalıştığının altı çizilerek “Biz ezelden çevreciyiz”vurgusu yapıldı.


“Ak Parti, Türkiye’nin ilk çevreci seçim kampanyasını yürüten partisidir”


AK Parti’den muhalefete yapılan “çevreci seçim kampanyası” çağrısı da tekrar hatırlatılarak “AK Parti bu anlamda örnek bir partidir. Muhalefet partileri çevre konusunu sıklıkla dile getirmelerine rağmen altını çok boş bırakıyorlar. Bu yöndeki açıklamaları maalesef hep sözde kalıyor, birtakım vaatlerden öteye geçemiyor. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin ilk çevreci seçim kampanyasını yürüten partisidir. Muğla’ya ve Muğlalıya sözümüzdür: Muğla’mızı “koruyormuş gibi yapanlardan” olmayacağız.


Yönettiği belediyenin Genel Sekreteri kaçak yapı yapanlar bu memleketi korumadı, korumuyor ve korumayacak.


Ama biz TEMA vakfı il temsilcimiz önümüze koyduğu bu taahhütü hiç düşünmeden imzalarken tek bir şey düşündük; Muğla’nın yeşili de mavisi de biz Muğlalıların korumasındadır ve hiçkimsenin buna zarar vermesine izin vermeyeceğiz."denildi.


Çevremizi muhalefetten daha iyi koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın


Törende konuşma yapan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır burada yaptığı konuşmada“İklimi korumak adına, iklim değişikliklerine engel olmak adına bölgemizin özellikle su temizliğine, yer altı sularının temizliğine, atmosfer ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler alınmasında ortaya konulan bütün sözleşme maddelerinin, Muğla’mızın geleceğine dair uygun kararlar olduğunu gördük, imzamızı attık. Belediye Başkanı seçilmem halinde her türlü işbirliğini yapacağımız konusunda kimseninşüphesi olmasın ”dedi.


Muğla TEMA İl Temsilcisi Sergender Sezer ise “ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bize karşı çok samimi davrandı. TEMA ile işbirliği sözü verdi, inşallah seçilirse daha yakın çalışacağız. Muğla’mız çok kıymetli, doğasıyla, deniziyle, tarihi eserleriyle, insanıyla. Kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:30
  1. doğa

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