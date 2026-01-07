Dr. Hasan Arslan: “Bu Millet Türkiye’yi Asla Yedirmez”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güney Amerika’da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, bu süreçlerin 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattığını söyledi.



Konuşmasında Güney Amerika’daki olaylara değinen Milletvekili Dr. Hasan Arslan, “Güney Amerika’da yaşananları ibretle izledik. Ortaya konan tablo bize 15 Temmuz’u hatırlattı” dedi.

Bu tür girişimlerde amaç ve yöntemin değişmediğini vurgulayan Arslan, “Yöntem aynı, hedef aynı: milli iradeyi devre dışı bırakmak, seçilmiş iktidarları tasfiye etmek” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Arslan, “15 Temmuz’da da hedef Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı” diye konuştu.





“Emperyalistlerin içimizdeki taşeronları çok daha tehlikelidir”



Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Arslan, “Ancak burası Türkiye’dir. Bu millet Türkiye’yi asla yedirmez” dedi. Emperyalist güçlere dikkat çeken Arslan, “Emperyalistler tehlikelidir ancak o emperyalistlerin içimizdeki taşeronları onlardan daha tehlikelidir” ifadelerini kullandı. Bazı çevrelerin Venezuela üzerinden Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştığını belirten Arslan, “Venezuela üzerinden el ovuşturanları, fırsat kollayanları, haddini aşarak ayar vermeye kalkanları çok iyi takip ediyoruz” dedi.



Kılıçdaroğlu’na kahve göndermesi





Türkiye’de darbe girişimlerine ve benzeri kalkışmalara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Arslan, “Biz buradan açıkça söylüyoruz: Bu ülkede işbirlikçiler aracılığıyla işgale de, darbeye de, darbe romantizmine de yer yoktur” şeklinde konuştu. Milletin 15 Temmuz’daki kararlı duruşunu hatırlatan Arslan, “Bu millet bir daha böyle bir kalkışmaya yeltenenlere, evlerinde kahve içip televizyondan izleme fırsatı dahi vermez” dedi. O gece halkın sokaklarda olduğunu belirten Arslan, “15 Temmuz’da bu millet sokaktaydı, meydanlardaydı; yine orada olur” ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Arslan, “Gelin bir olalım, güçlü olalım” dedi.



