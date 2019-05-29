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Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla buluştu

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:29
Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla buluştu

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Tufan Ergenç, Obezite Cerrahisi Avrupa Konferansları’nın 10.cusunu Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirdi.


Avrupa’da başta Köln, Düsseldorf, Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Basel olmak üzere pek çok ülkede Obezite Cerrahisi Konferansları veren Dr. Ergenç, 10. Konferansını Viyana’da İnterContinental Hotel Viyana’da düzenledi. Toplantılarda ameliyat olmuş eski ve obezite ameliyatı olmayı düşünen hastalarına sağlıklı yaşam ve obezite cerrahisi hakkında bilgiler veren Dr. Ergenç, hastalarıyla bire bir görüşmelerde de bulundu. Dünyanın 29 farklı ülkesinden hastası bulunan Dr. Ergenç, “Viyana’daki buluşmamız çok verimli geçti. Hastalarımla biraraya gelmek beni fazlasıyla mutlu ediyor. Ameliyat olmuş hastalarımın zayıflayarak sağlıklarına kavuşmuş olduğunu gördüm. Avrupa’daki her hasta kontrol için ülkemize gelemeyebiliyor. Konferanslar sayesinde eski hastalarımızla tekrar görüşme şansı elde ederken, son durumlarını değerlendirme şansı da buluyoruz” diye konuştu. Katılımın yoğun gerçekleştiği konferanslarına devam edeceğini ifade eden Dr. Ergenç, bir sonraki toplantıyı şimdiden planlamaya başladıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:29
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