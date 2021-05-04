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Gündem Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın kirli planını açıkladı

Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'ın sinsi adımları devam ederken Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:37:00 -

Batılı devletlerin maşası haline gelen Yunanistan, bazı ülkeleri arkasına alarak bölgede provokasyonlara devam ediyor.

Cnn Türk'te konuşan Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan'a dair yeni adımlar atmamız gerektiğini belirti.

Karakuş yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs’a yığınak yapıyorlar. Yunanistan amacı Türkiye’yi vurmak, yani bizim için kritik nokta olan Ankara’yı hedef almak olacaktır. Atina yönetimi korumalı bölge olan ve dağların arkasında yer alan bir bölgede tatbikat yaptı. Yunanistan, Türkiye ile savaşın hazırlığını yapıyor. Taktik değiştirmemiz gerekiyor. Tedbir almamız lazım. Aynı anda adalara çıkarabileceğimiz bir sistem geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

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