Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın kirli planını açıkladı

Batılı devletlerin maşası haline gelen Yunanistan, bazı ülkeleri arkasına alarak bölgede provokasyonlara devam ediyor.

Cnn Türk'te konuşan Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan'a dair yeni adımlar atmamız gerektiğini belirti.

Karakuş yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs’a yığınak yapıyorlar. Yunanistan amacı Türkiye’yi vurmak, yani bizim için kritik nokta olan Ankara’yı hedef almak olacaktır. Atina yönetimi korumalı bölge olan ve dağların arkasında yer alan bir bölgede tatbikat yaptı. Yunanistan, Türkiye ile savaşın hazırlığını yapıyor. Taktik değiştirmemiz gerekiyor. Tedbir almamız lazım. Aynı anda adalara çıkarabileceğimiz bir sistem geliştirmemiz gerekiyor" dedi.