Dr. Didem Er: “Migren tedavisinde botoks uygulaması uzmanlarca yapılmalı”

Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra Türkiye’de de onaylanmış olan kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, migrende ilaç dışı tedavileri konusunda bilgi verdi. Migrenin tüm baş ağrısı hastalıkları içinde doktora en fazla başvuru nedeni olan durum olduğunu ifade eden Er, “Migren tanısı için özel bir laboratuvar testi veya radyolojik inceleme yoktur. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan migren toplum için oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından en çok kısıtlılık yapan hastalıklar arasında ele alınmıştır. Kadınların yaklaşık yüzde 20’sinin, erkeklerin ise yüzde 8’inin migrenli olduğu bilinmektedir” dedi.

“Oksipital blokaj başın ağrı duyusu azaltılması işlemidir”

İlaçların etkili olamadığında ve baş ağrıların günlük yaşam aktivitelerini etkilemeye başladığında, migren tedavisi için alternatif bir çözüm olan oksipital blokaj yönetiminin etkili bir çözüm yöntemi olduğunu belirten Er, “Yapılan çalışmalarda sadece ilaca cevap vermeyen migren ağrılarında değil, aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı olan hastalarda, servikojenik baş ağrısı, küme baş ağrısı ve oksipital nevraljide oksipital sinir bloğu ile değişen oranlarda olumlu yanıt alındığı gösterilmiştir. Oksipital blokaj başın ağrı duyusunu algılayan kısmın anestezik maddelerle blokajı ve sinirin uyarılabilirliğinin azaltılması işlemidir. Bu yöntem sayesinde ağrıya neden olan sinir sistemindeki ağrı duyusu bloke edilir ve dolayısıyla ağrı kesilir. Diğer bir yöntem ise botoks uygulamasıdır” diye konuştu.

“Botoks yaptıran migrenli hastaların baş ağrıları azalıyor”

Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacı ile botoks yaptıran migrenli hastaların baş ağrılarının azaldığının fark edilmesi, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtığına dikkat çeken Er, “Yapılan araştırmalar 3 aydan fazla bir süre boyunca, ayda 15 ya da daha fazla gün, migren karakterinde baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botoks uygulamasının etkili olduğu gösterdi. Bu etkinin, botoksun, sinir sonlanma bölgelerinde bazı nörotransmitterlerin salınımını engellemesi yoluyla inflamatuvar ağrıyı önlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor” şeklinde konuştu.

Er ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra Türkiye’de de onaylanmış olan kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.