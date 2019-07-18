0553 313 94 23

Dr. Didem Er: “Migren tedavisinde botoks uygulaması uzmanlarca yapılmalı”

Nöroloji Uzmanı Dr.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:32
Dr. Didem Er: “Migren tedavisinde botoks uygulaması uzmanlarca yapılmalı”

Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra Türkiye’de de onaylanmış olan kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.


Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, migrende ilaç dışı tedavileri konusunda bilgi verdi. Migrenin tüm baş ağrısı hastalıkları içinde doktora en fazla başvuru nedeni olan durum olduğunu ifade eden Er, “Migren tanısı için özel bir laboratuvar testi veya radyolojik inceleme yoktur. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan migren toplum için oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından en çok kısıtlılık yapan hastalıklar arasında ele alınmıştır. Kadınların yaklaşık yüzde 20’sinin, erkeklerin ise yüzde 8’inin migrenli olduğu bilinmektedir” dedi.



“Oksipital blokaj başın ağrı duyusu azaltılması işlemidir”


İlaçların etkili olamadığında ve baş ağrıların günlük yaşam aktivitelerini etkilemeye başladığında, migren tedavisi için alternatif bir çözüm olan oksipital blokaj yönetiminin etkili bir çözüm yöntemi olduğunu belirten Er, “Yapılan çalışmalarda sadece ilaca cevap vermeyen migren ağrılarında değil, aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı olan hastalarda, servikojenik baş ağrısı, küme baş ağrısı ve oksipital nevraljide oksipital sinir bloğu ile değişen oranlarda olumlu yanıt alındığı gösterilmiştir. Oksipital blokaj başın ağrı duyusunu algılayan kısmın anestezik maddelerle blokajı ve sinirin uyarılabilirliğinin azaltılması işlemidir. Bu yöntem sayesinde ağrıya neden olan sinir sistemindeki ağrı duyusu bloke edilir ve dolayısıyla ağrı kesilir. Diğer bir yöntem ise botoks uygulamasıdır” diye konuştu.



“Botoks yaptıran migrenli hastaların baş ağrıları azalıyor”


Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacı ile botoks yaptıran migrenli hastaların baş ağrılarının azaldığının fark edilmesi, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtığına dikkat çeken Er, “Yapılan araştırmalar 3 aydan fazla bir süre boyunca, ayda 15 ya da daha fazla gün, migren karakterinde baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botoks uygulamasının etkili olduğu gösterdi. Bu etkinin, botoksun, sinir sonlanma bölgelerinde bazı nörotransmitterlerin salınımını engellemesi yoluyla inflamatuvar ağrıyı önlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor” şeklinde konuştu.


Er ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra Türkiye’de de onaylanmış olan kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk diplomatın şehit edildiği Erbil saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
    1. Türk diplomatın şehit edildiği Erbil..
    2. Ekmek denetimleri artırıldı
    3. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada..
    4. Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri..
    5. AK Parti’den Kuluncak ve Darende..
    6. Besni ve GölbaşıÇetintepe Barajı ile..
    7. Sauna hırsızları önce kameralara,..
    8. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP,..
    9. Tekstil sektöründe acı kayıp
    10. GÜNCELLEME - Bolu'daki FETÖ/PDY..
    11. TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi..
    12. Uyuşturucu çetesi aylar süren çalışma..
    13. Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor
    14. Menemenspor'da transfer
    15. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    16. Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık..
    17. Selin vurduğu Kocaali havadan..
    18. Elazığ’da 750 bin TL’si hibe 1,5..
    19. Bilecik Belediyesi’nden ot temizliği
    20. Bilecik’te ’’Çalışmayan eğitim ve..
    21. Vali Şentürk’ten Kur’an kursu ziyareti
    22. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    23. Tahkim'den Fatih Terim kararı!
    24. Doç. Dr. Özen’den iki yeni eser
    25. Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    26. Pınar Yayınları’ndan iki muazzam eser
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Sonsuzluğa açılan kapı: LAHİT
    29. Amasray için ilk adım atıldı
    30. Gürsu’nun parkları ışık saçıyor
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’