Dr. Cengizhan Ekizceli kimdir?

2005- 2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden eğitim aldı. 2012-2017 yılları arasında Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlığı eğitimini tamamladı. Tayvan ve İsviçre’de mikro cerrahi eğitimi aldı. Bu sırada estetik ve plastik cerrahiye ilişkin kongre, konferans ve sunumlara katılmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde de makaleler yazdı.

2017-2019 yıllarında, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmet görevini yerine getirdi.

2019-2021 yılları arasında Medicine Hospital’de görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren de BHT Clinic İstanbul Tema Hospital’de görev yapmaktadır.

2020 yılında ise Estherian Clinic’i kurdu. Klinik, plastik cerrahi, saç ekimi ve diş estetiği hizmetleri sunmaktadır. Fas’ta temsilcilik ofisi açtı. Estherian markasını, sağlık turizminde dünyanın en iyi ve güvenilir markası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Türk Plastik, Rekonstrüsktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) ve İstanbul Tabip odası üyesidir.

Dünyada çok nadir cerrah tarafından yapılan alın daraltma ameliyatını en çok yapan ve bu alanda iyi bir isim yapmış olan Dr. Cengizhan Ekizceli, dünyanın her yerinden ve Türkiye’den yüzlerce hastanın geniş alın problemini çözerek, hayallerindeki altın orana sahip olmalarını sağlamıştır.

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Evli olan Dr. Cengizhan Ekizceli 1 çocuk babasıdır.