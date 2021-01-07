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Gündem Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları dünyanın dört bir yanında konuşuluyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında ABD’den dünyaya yansıyan o görüntüleri ve arka planını anlattı. Adıbelli, "ABD, siyasi 11 Eylül'ü yaşadı. Amerika'da asıl bundan sonra büyük olaylar olacak ve yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 20:59:00 - 2021-01-07 22:23:42
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından sonuçlardan memnun olmayan Trump ve taraftarları giderayak Amerikalılara dehşeti yaşattı. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerinin arka planını anlattı. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=Da2e_HdtFzA&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

Ekrem

Amerikadaki darbesinin arkasında feto terör örgütü var çünkü benim analizime göre biden feto terör örgütü elebaşini türkiyeye teslim edecek gibi görünüyor çünkü hain 15 Temmuz darbesinde beri tramp denen zibidi fetoculari ve feto terör örgütünun hiçbiri teslim etmedi dikkatinizi çekerim ben Amerika darbesinde feto ayağı çok güçlü görünüyor inanmayanlar başını duvara carpsinlar
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alper

inşallah amrka diye diye bir devlet olmaz çatır çatır dağılır
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