Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları dünyanın dört bir yanında konuşuluyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında ABD’den dünyaya yansıyan o görüntüleri ve arka planını anlattı. Adıbelli, "ABD, siyasi 11 Eylül'ü yaşadı. Amerika'da asıl bundan sonra büyük olaylar olacak ve yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir." dedi.