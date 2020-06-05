Dr. Akyıldız: "Sağlık hizmetlerini sürecin gerekliliklerine göre düzenledik"

Acıbadem Adana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Özay Akyıldız, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte bir yandan günlük hayatı yeni düzene uydurmaya çalışırken bir yandan da hasta güvenliği odaklı sağlık hizmetlerini yeni normal sürecin gerekliliklerine göre düzenlediklerini söyledi.

Uzm. Dr. Özay Akyıldız, Acıbadem Adana Hastanesi’ne girildiği andan itibaren yeni normal süreç uygulamalarının fark edildiğini ifade ederek, “Öncelikle hastanemize kontrollü giriş sağlanmakta. Hastaneye girişlerde temassız ateş ölçerler kullanılarak görevli personelimiz tarafından herkesin ateş ölçümü yapılmakta. Ateşi yüksek olanlar doğrudan acil servisin özel alanına yönlendirilmekte. Hasta ve yakınlarına yönelik hastane içinde görünür alanlara Covid-19 ve alınması gereken önlemler ile ilgili uyarıcı ve yönlendirici görseller yerleştirildi. Bu süreçte hem hastalarımız hem çalışanlarımız için genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde gerekli sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya yönelik geçiş işaretlemeleri yapılarak sosyal mesafe tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulanması sağlanmakta. Bulaş riskini engellemekte ciddi önemi olan tıbbi maskenin hastane içinde bulunan herkesin bulunduğu süre boyunca takması sağlanmakta” dedi.

Dr. Ayyıldız, hastane polikliniklerinde de yeni normal sürece özel uygulamalar bulunduğunu belirterek, “Poliklinik hizmetleri acil durumlar hariç randevulu sağlanmakta, randevular birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmektedir. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli zaman ayıracak şekilde belirlenmekte. Muayene odalarında temizlik sıklığı ve yoğunluğu artırıldı. Mümkünse hastanemize refakatçi kabul edilmemekte, refakat gerekiyorsa en fazla bir kişi ile sınırlandırılmakta. Ziyaretçi kısıtlamasına devam edilmektedir. Hastanemiz içerisinde genel alanlar da dahil olmak üzere uygun alanlara alkol bazlı el antiseptiği yerleştirildi” diye konuştu.

Hastanede uluslararası standartlarda merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmadığını söyleyen Uzm. Dr. Akyıldız, “Yeni normal süreçte tüm çalışma alanlarının havalandırma sistemleri gözden geçirilerek, sürecin gerekliliklerine göre farklı doz ve sıklıklarda filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri gerçekleştirilmekte. Bu sürecin işleyişi ve verimliliği akıllı otomasyon sistemiyle de her an takip edilmekte. Bu sayede tüm mekanlarda hava güvenliği sağlanmakta. Yine bu sürecin gerekliliği olarak, hastanemiz içindeki alanların özelliklerine uygun şekilde normal zamanda yapılan temizlik ve dezenfeksiyona ilave olarak bu işlemlerin sıklığı, yoğunluğu ve kontrol süreleri artırıldı. Sık dokunulan yüzeylere özellikle önem verildi. Hastalarımızın fark etmediği veya göremediği steril ve yarı steril alanlarda, ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine kadar ilave tedbirler alındı. Hastanemiz kafeteryasında masalarda oturma düzeni sosyal mesafe uygulamalarına göre düzenlendi. Yiyecek ve içeceklerin tek kullanımlık kaplarda servis edilmesi sağlandı” şeklinde konuştu.