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DPÜ’de ‘Gençlik, Okumak ve Şuur’ konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) “Gençlik Okumak ve Şuur" konulu konferans düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:41
DPÜ’de ‘Gençlik, Okumak ve Şuur’ konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) “Gençlik Okumak ve Şuur" konulu konferans düzenlendi.


Fen Edebiyat Fakültesinin Germiyanoğlu Yakup Bey Salonunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı eşgüdümünde Yazarlar ve Şairler Topluluğu ile Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından düzenlenen ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula’nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.


Konuşmasında hem Emniyet Müdürlüğü, hem de sanat yaşamındaki deneyimlerini öğrencilere aktaran Ahmet Sula, "Bizler için Emniyet Müdürü olmak, profesör olmak, vali olmak ya da bir başka meslek sahibi olmak yalnızca bu hayatta rızk temini için yaptığımız iştir. Oysa bunun algılanması ise Emniyet Müdürü Ahmet, Profesör Mehmet ve ya Vali şu şeklinde oluyor. Halbuki bizler sadece makamlarda oturan kişileriz. Bu unvanların hiçbir kıymeti yok" şeklinde konuştu.


"İyi bir sanatçı olmak için ustanızı geçmeniz gerekir. Yetmez, bir de sizi geçecek birini yetiştirmeniz gerekir" diyen Sula, anlatımlarının tüm dinleyicilere az da olsa katkısı olmasını diledi. Konuşmaların arasında yer verilen video gösterilerinde de Sula, katılımcıların yanına giderek sohbet etti.


Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Acet ve Yazarlar ve Şairler Topluluğu danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Şenyüz tarafından Ahmet Sula’ya konuşmalarından dolayı hediye sundu.


Ahmet Sula da Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve eşi Hatice Gören’in isimlerinin yer aldığı ve kaligrafi tekniğiyle hazırladığı eseri hediye etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:41
  1. sanat
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