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DPÜ, öğrencilerini bekliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:26
DPÜ, öğrencilerini bekliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, kurumun yeni akademik yılına hazır olduğunu ifade etti.


DPÜ’de derslerin 16 Eylül Pazartesi günü başlayacağını belirten Uysal, yeni kayıt yaptıran öğrencilerle aktif öğrenci sayısının 45 bin 900’e ulaştığını dile getirdi.


DPÜ’nün en çok tercih edilen üniversite bakımından ilk sırada yer aldığını kaydeden Uysal, "Kurumumuzda 10 fakülte, 2 yüksek okul, 12 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 18 araştırma merkezi bulunmaktadır. 2019 yılı YKS’ye göre 7 bin 764 öğrenci üniversitemize yerleştirilmiştir ve bunlardan 6 bin 940’ı kayıt yaptırmıştır. Bu yıl programlarımızda doluluk oranı üniversitemizin genelinde yüzde 89,38 olmuş ve 2018 yılına göre yüzde 13.25’lik bir artış olmuştur. Dikey geçiş ile gelen 41, özel yetenek sınavı ile BESYO’ya yerleşen 354 ve GSF’ye de 127 öğrenci yerleştirilmiştir. Şu an aktif öğrenci sayımız 45 bin 900’dür. Üniversitemizde toplam öğrenci sayısının öğretim düzeyine göre dağılımı; ön lisans 14 bin 897, lisans 28 bin 479, yüksek lisans 2 bin 204, doktora 320’dir. Bu öğrencilerin bin 676’sı yabancı uyruklu olup, geçen yıl yabancı uyruklu öğrenci sayısı bin 190’dı." diye konuştu.


Kütahya’da öğrencilerin gerek ulaşım, gerekse barınma hususunda hiç bir problem yaşamadığını belirten Uysal, "İl merkezimizde Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 kız ve 2 erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlarımızın kapasitesi 8 bin 362’dir. Ayrıca ilimizde çok sayıda özel öğrenci yurdu da mevcuttur. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 109 öğrenci topluluğu bulunmaktadır" diye konuştu.


Uysal, DPÜ kampüsünün, üniversiteler arasında en güvenli kampüslerin başında geldiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:26
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