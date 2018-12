Down sendromuna sahip hastaların özellikleri

Down sendromu, temelde kromozomal bir rahatsızlıktır. İnsan vücudundaki her hücrede gruplanmış genler mevcuttur ve her birinde 46 kromozom bulunur.

Bu kromozomlardan 21. kromozom çiftinde, hücre bölünmeleri sırasında meydana gelen bir yanlışlık sonucu fazladan bir kromozom daha oluşur ve toplam kromozom sayısı 47’ye yükselir. Hem zihinsel hem de bedensel olarak istenmeyen sonuçlar doğuran bu fazla kromozom bireyin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Down sendromu neden olur konusunda belirleyici tek etmen hamilelik yaşıdır. Bu bilişsel ve fiziksel rahatsızlık, 30 yaş altındaki hamileliklerde çok düşük olasılıklarla görülürken, 44 yaş üzeri hamileliklerde bu oran artmaktadır. Down sendromu, yapılan testlerle doğumdan önce tespit edilebilmektedir.

DOWN SENDROMU NEDEN OLUR?

Down sendromu neden olur? Down sendromunun en bilinen türü Trizomi 21’dir ve Down sendromu vakalarının %95’ini oluşturur. Her hücrede 47 kromozom bulunan bu tür, döllenme öncesinde veya döllenme sırasında gerçekleşen hücre bölünmelerinde ortaya çıkan ekstra bir kopya kromozom nedeniyle oluşur. Trizomi 21’in %88’i yumurta hücresindeki bölünme bozuklukları nedeniyle oluşur. Down sendromu vakalarının %5’lik kısmını da mozayikizm ve translokasyon adı verilen durumlar oluşturmaktadır. Mozayikizm vakasında, vücuttaki hücrelerin bazıları normal bazıları da Trizomi 21’e sahiptir. Translokasyon vakasında ise 21. kromozom hücre bölünmesi sırasında kopar ve bir başka kromozoma yapışır.

DOWN SENDROMUNA SAHİP HASTALARDA GÖRÜLEN ÖZELLİKLER

Down sendromlu çocuklar boy ve kilo açısından oldukça yavaş gelişirler.

Down sendromlu çocukların öğrenme hızları ve zeka seviyeleri düşüktür.

Down sendromlu çocuklar karar verme ve problem çözme konularında diğer çocuklara kıyasla daha çok zorlanırlar.

Erken dönemlerde başlayan iyi bir eğitimle normal bir birey olarak yaşamlarını sürdürebilirler.

Profesyonel yardımlarla uygun şartlar sağlandığında meslek edinebilirler ve kendi yaşamlarını sürdürebilirler.

Down sendromlu bireylerin tedavisinde fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapisine ihtiyaç duyulur.