Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında gazeteci ve yazarlarla bir araya gelerek bölgedeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının merkezine İsrail’in saldırgan politikalarını alan Erdoğan, bölgenin büyük bir yıkıma doğru itildiğini vurguladı

"Bölge adım adım felakete sürükleniyor"

İsrail'in bölgedeki yıkıcı faaliyetlerin öncüsü haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini diğer insanlardan üstün gören bir şebekenin coğrafyayı felakete sürüklediğini ifade etti. İsrail'in hiçbir yetkisi olmadığı halde Mescid-i Aksa'yı 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tuttuğunu hatırlatan Erdoğan, bu durumu tamamen keyfi ve barbarca bir uygulama olarak nitelendirdi.

Saldırıların Gazze'nin ardından Yemen, Lübnan ve İran'a sıçramasının sadece güvenlik gerekçesiyle açıklanmasının imkansız olduğunu söyleyen Erdoğan, "vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket edilmesinin bölgede büyük bir kaosa sebep olduğunu dile getirdi. Bu yayılmacı politikanın masum çocukların katledilmesine ve insanların kadim topraklarından sürülmesine yol açtığını belirtti.