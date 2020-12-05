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Aktüel Down sendromlu milli sporculardan Eminevim'e teşekkür ziyareti
Aktüel

Down sendromlu milli sporculardan Eminevim'e teşekkür ziyareti

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün: - "Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük gururlar yaşatan down sendromlu özel sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" - "Onlar bugüne kadar aldıkları derecelerle ve şampiyonluklarla, fırsat tanındığında sahip oldukları potansiyeli en doğru şekilde ortaya koyabileceklerini herkese gösterdiler"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:27:29 -
Down sendromlu milli sporculardan Eminevim'e teşekkür ziyareti

İSTANBUL (AA) - Türkiye’yi atletizmde başarıyla temsil eden ve bu alanda pek çok derece kazanan down sendromlu milli sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ana sponsoru olarak dünya şampiyonalarına hazırlanmalarında önemli destekler sağlayan Eminevim’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Emin Grup'tan yapılan açıklamaya göre, uluslararası spor organizasyonlarında kazandıkları derecelerle Türkiye'ye büyük gurur yaşatan down sendromlu milli sporculardan Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir, Eminevim Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmalarında önemli katkılar sağlayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ana sponsoru Eminevim’in verdiği anlamlı destekler için teşekkür etti.

Üstün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleşen bu anlamlı ziyaret dolayısıyla down sendromlu milli sporculara başarılar dileyerek sporcuların kendi adlarına bağışlanan 5’er adet fidan bağışı sertifikalarını ve diğer hediyelerini verdi.

- "Ülkemize yaşattıklarıyla gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üstün, down sendromlu sporculara destek olmak amacıyla 2019 yılından itibaren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlendiklerini ve onların spora kazandırılmasında vesile olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üstün, "Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük gururlar yaşatan down sendromlu özel sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlar bugüne kadar aldıkları derecelerle ve şampiyonluklarla, fırsat tanındığında sahip oldukları potansiyeli en doğru şekilde ortaya koyabileceklerini herkese gösterdiler. Biz de down sendromlu çocukların ve gençlerin daha fazla spora kazandırılmasına destek olabildiğimiz için mutluluk duyuyor, milli sporcularımızla gururlanıyoruz." açıklamasında bulundu.



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