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Sosyal Medya Down sendromlu gencin camideki o isteği izleyenleri duygulandırdı!
Sosyal Medya

Down sendromlu gencin camideki o isteği izleyenleri duygulandırdı!

Yeniakit Publisher
2023-06-30 00:56:00 - 2023-06-30 01:24:21

Sosyal medyada down sendromlu bir gencin camideki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Down sendromlu gencin, camide kıldığı her namazdan sonra Kur'an okumak istediği, eğer okutulmazsa kırılarak küstüğü belirtildi.

Cami hocasının down sendromlu gencin kırılmaması için ona her seferinde mikrofonu vererek Kur'an okuttuğu, sonra da hediye verdiği ifade edildi.

O anları gösteren video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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