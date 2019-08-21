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Down sendromlu çocuklar cimnastikle spora yönlendirilecek

Ankara’da "Güç Seni Çağırıyor" projesiyle down sendromlu çocuklar yeteneklerine göre spora teşvik edilecek

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16
Down sendromlu çocuklar cimnastikle spora yönlendirilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ve Başkent Akademi Cimnastik tarafından hazırlanan Güç Seni Çağırıyor projesiyle down sendromlu çocuklar spora yönlendirilecek.

"Ortak Dilimiz Spor" sloganıyla hayata geçirilecek proje kapsamında down sendromlu çocuklar, 1 Eylül Pazar günü cimnastikçilerle ortak etkinliğe katılacak.

Proje yürütücüsü beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Nazlınehir Ünal, yaptığı açıklamada, Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü yöneticisi Sema Göktaş ile down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık projesini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Cimnastik ve Özel Sporcular Spor Federasyonu ile TSYD Ankara Şubesi’nin projenin içinde yer aldığını belirten Ünal, "Güç Seni Çağırıyor projemizle Ankara’daki down sendromlu çocuklara ulaşacağız. Çocukları cimnastikçilerle kaynaşma programlarının ardından yeteneklerine göre spora yönlendireceğiz. Ortak projeyle özel çocuklara artı bir değer katmak istiyoruz. 1 Eylül’de başlayacak sosyal sorumluluk projemiz yıl boyunca devam edecek ve bunu sürdürülebilir hala getirmek istiyoruz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16
  1. Başkent Akademi Cimnastik
  2. Cimnastik
  3. down sendromlu çocuklar
  4. Özel Sporcular Spor Federasyonu
  5. TSYD

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