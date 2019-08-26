Down sendromlu Beyza’nın hayali, ailesinin kendisi için yaptığı düğünle gerçekleşti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan Engin ailesinin down sendromlu çocukları 20 yaşındaki Beyza’nın gelinlik hayali, ailesinin kendisi için yaptığı düğünle gerçekleşti.

Geyve’de yaşayan Engin ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olan ve down sendromlu olarak dünyaya gelen Beyza Engin, hayalini kurduğu gelinliğe 20 yaşında kavuştu. Babası Kenan Engin ve annesi Melek Engin’in kendisi için organize ettiği düğünde gelinlik giyen ve gönlünce eğlenen Beyza Engin’in mutluluğu gözlerinden okundu.

Geyve Tepecikler Mahallesi Geyve Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen organizasyon öncesinde kuaföre giden Beyza, gelinliğini giydikten sonra süslenen gelin arabasıyla eve geldi. Burada komşularının da katıldığı bir organizasyonla Geyve Anadolu Lisesi bahçesine geçen Beyza Engin’in ellerine kına yakılırken, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte dans eden Beyza, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Düğüne katılan yakınları ise düğün sonunda genç kıza altın ve para taktı.

Uzun zamandır kızlarının gelinlik hayali olduğunu belirten Kenan Engin, “Beyza uzun yıllardan beri ’Niçin ben gelinlik giymiyorum’, ’Niçin benim düğünüm yapılmıyor’, ’Baba ne zaman benim düğünüm olacak’ diye ısrarla soruyordu. Biz de bu manada Beyza mutlu olsun, aynı hisleri, aynı duyguları tatsın diye böyle aramızda düğün yaptık ve Beyza’yı gelin ettik. Bu mutlu günümüzde sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.