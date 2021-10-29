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Ekonomi Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı
Ekonomi

Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı

New York borsası günü yükselişle bitirdi.Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 35.730,48 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 00:31:00 -
Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artarak 4.596,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 kazançla 15.448,1 puana çıktı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor kaydetti.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla yavaşlama göstermesine rağmen, şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançoları endekslerdeki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Ülke ekonomisindeki toparlanmanın bu dönemde yavaşladığına işaret eden verinin yüzde 2,7 artması öngörülüyordu. Ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme oldu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ekim ile biten haftada 281 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, Carlye Group, Caterpillar, Comcast ve Merck gibi şirketlerin finansal sonuçları da beklenenden iyi geldi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden revize edilen 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detaylarını paylaştı.

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