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Gündem Dövme yapmadı diye dükkanı kurşunladılar
Gündem

Dövme yapmadı diye dükkanı kurşunladılar

Aksaray'da dövme yaptıramayan bir kişi, gece yarısı dövme yapılmadığı için iş yerine silah ve tüfekle ateş açtı. O anlar, araç içinden açılan ateş dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 13:55:00 -

Olay, dün gece saatlerinde Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta bulunan dövmecide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yerine gelen bir kişi, iş yeri sahibi olan Murat Ö.'ye (40) dövme yaptırmak istediğini söyledi. Saatin geç olması nedeniyle bugün yetişmeyeceğini ve yarın yapabileceğini söyleyen Murat Ö. ile müşteri arasında tartışma çıktı. Dükkan içinde bir süre devam eden tartışmanın ardından müşteri dükkandan ayrıldı.

Gece yarısı saat 23.55 civarında bir minibüsle dükkan önüne gelen kimliği belirlenemeyen müşteri, araç içinden silah ve tüfekle dükkana ateş açtı. Dükkanın camlarına isabet eden mermi ve saçmalar dükkan içinde de maddi hasara yol açtı. Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Murat Ö., dükkan camlarının kırık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak dükkan sahibinden bilgiler aldı.

Dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, bir minibüsün dükkan önüne geldiği ve dükkana ateş açtığı, dükkan camlarının kırıldığı görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini de alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırmasını sürdürürken, olayla adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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