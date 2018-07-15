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Dövizde yüksek ateş sürüyor

Yeni yönetim modeline geçişin ardından kurları dalgalandıran spekülatör gruplarda korku hakim. Bu gruplar ekonomi yönetiminin faiz oranlarını geri çekmek için alacağı önlemlerden çekiniyor.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:56
Dövizde yüksek ateş sürüyor

BUĞRA KARDAN

Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak, ekonomiyi yönetecek kadroları açıklanmasının ardından dolar ve Euro tarafında görülen artışlarda faizle mücadeleden korkan rantiyecilerin, spekülatörlerin rolü olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili Yeni Akit’e açıklamalarda bulunan yatırım stratejistleri, aşırı artışların bir oyunun parçası olduğu kanaatinde.

NoorCM Satış Müdürü Mert Yılmaz, dalgalanmaları erken ve aşırı buldu. Yeni ekonomi yönetiminin alacağı kararlar bilinmediği için kurların yukarı yönlü atak yaptığını kaydeden Yılmaz, “Tabii yatırımcılar tarafından yeni dönemde ekonomi yönetiminin alacağı kararlar merak ediliyordu. Ne mutlu, bu merak giderildi. Sayın Berat Albayrak’tan ekonomi aktörlerini rahatlatacak beyanlar geldi” dedi. Seçimlerden evvel de ülkenin kur ataklarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Yılmaz, “Bu doğaldı, siyasi belirsizlikler vardı. Ama seçimin ardından gelen atakları anlamak, anlamlandırmak hiç de kolay değil” ifadelerini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin de Ülkemizin kur şoklarına karşı dayanıklı olduğunu vurgulayarak, “1923’ten 2018’e geldik, Türkiye’de para 80 defa değer yitirdi. Ama bunların hiçbirinde Türkiye diz çökmedi” görüşünü paylaştı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:56
  1. Altınbaş Üniversitesi
  2. döviz kurları

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