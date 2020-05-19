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Ekonomi

Dövizde aşağı yönlü dönem gözler SWAP anlaşmalarında

Londra merkezli finansal saldırıların ardından döviz piyasasında görülen sert dalgalanmanın önüne geçilmesinin ardından gevşeyen dolar/TL kurunda aşağı yönlü eğilimin devam edeceği öngörülüyor. Dikkatler ise İngiltere, Japonya ve Katar’la yapılan swap görüşmelerine çevrilmiş durumda. Piyasalarda görüşmelerin olumlu sonuçlanması, Türkiye’ye döviz girişinin artması beklentisi hâkim.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:05:00 -
Dövizde aşağı yönlü dönem gözler SWAP anlaşmalarında

 Buğra Kardan 

Türkiye’yi hedef alan Londra merkezli ekonomik saldırıların savuşturulması, bir ara 7.27 liraya varan dolar/TL kurunun düşüşe geçmesi yüreklere su serpti.

İyimser sinyaller

Hükümet  ve regülatör kurumlar tarafından alınan önlemlerin akabinde 6.90 lira seviyesinde dengelenen kurun daha da geriye geleceği tahmin ediliyor. Zira ekonomi yönetiminden yakında bir ya da birkaç ülkeyle swap anlaşması yapılacağı sinyalleri geliyor. Bu sinyaller ilerisi için umutları arttırıyor.

Piyasa dengelenecek

Doların seyrini yakından takip eden yerli ve yabancı yatırımcıların da gözleri kulakları; İngiltere, Çin, Japonya ve Katar’la yürütülen swap görüşmelerinde. Yatırımcılarca görüşmelerin olumlu neticeleneceği; Türkiye’ye para gireceği ve döviz fiyatlarının dengeleneceği düşünülüyor.

Güven tekrar gelir

Piyasa analistleri, swap konusunda anlaşmaya varıldığı takdirde ekonomiye duyulan güvenin artacağına işaret ediyorlar. Bu güven sayesinde doların 6.80 hatta 6.70 lira hattına oturabileceğine dikkati çeken aynı analistler, şunları kaydediyorlar: “İngiltere, Çin, Japonya ve Katar’dan TL karşılığında döviz almamız olumlu yankı uyandırır. Ama bu ülkelerden temin edeceğimiz 3-5 milyar dolar, bize ancak 3 veya 4 ay yeter. Artık daha köklü, uzun vadeli adımlar atılmalı. Örneğin ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System-Fed) veya Avrupa Merkez Bankası (The Europe Central Bank-ECB) yahut Uluslararası Para Fonu’yla (International Monetary Fund-IMF) bir swap hattı anlaşması yapılmalı. İnanın, böyle bir hamle bizim kredibilitemizi artırır ve ekonomimize güç katar.”

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