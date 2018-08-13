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Döviz provokatörlerine yönelik tahkikat başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesabın tespit edilerek adli tahkikata başlandığı belirtildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
Döviz provokatörlerine yönelik tahkikat başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya hesaplarından döviz kurunun yükselişini provoke edenlere yönelik soruşturma başlatıldığının bildirildiği açıklamada, bu yönde paylaşım yapan hesapların tespit edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    Verirsiniz para cezası bırakırsınız. Nasıl olsa onlara para veren çok. Vatan hainlerinin kellerini gövdesinden ayırmadığınız sürece bir yol kat edemezsiniz, değişen bir şey de olmaz. Peki ya Türkiye de yaşamayanlara ne yapacaksınız evinden mi aldıttıracaksınız.
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