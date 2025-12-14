  • İSTANBUL
Avrupa 'İtalya Gazze’ye asker göndermeyi kabul etti'
Avrupa

'İtalya Gazze'ye asker göndermeyi kabul etti'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'İtalya Gazze’ye asker göndermeyi kabul etti'

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Gazze’nin geleceğine dair yürütülen uluslararası görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Gazze’nin geleceğine dair yürütülen uluslararası görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre İtalya hükümeti, bölgeye askeri güç gönderme konusunda ABD yönetimine söz verdi.

 

“Resmen kabul eden tek ülke”

Haberde, İtalya’nın bu kararıyla öne çıktığı vurgulanarak, “Şimdiye kadar asker göndermeyi resmen kabul eden tek ülke İtalya” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, savaş sonrası Gazze’de oluşturulması planlanan çok uluslu gücün ilk somut adımı olarak yorumlanıyor.

Rasat Haber

