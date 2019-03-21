Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20’ye yükseltildi. IHAAW084157-EKO/21-03-2019- Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20’ye yükseltildi.

IHAAW084157-EKO/21-03-2019- Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20’ye yükseltildi.21.03.2019 08:41:57TSINNNN

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