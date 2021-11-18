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Ekonomi Döviz kuru güncel | Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz işlemleri açıklaması
Ekonomi

Döviz kuru güncel | Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz işlemleri açıklaması

Dolar ne kadar oldu? Son günlerde en çok konuşulan konuların başında dolardaki artış geliyor. Pek çok kişi 18 Kasım 2021 güncel döviz kurunu araştırmaya başladı. Peki, bugün dolar ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:58:00 -
Döviz kuru güncel | Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz işlemleri açıklaması

12 Kasım 2021’de dolar 10 lira seviyesine ulaştı. Yaklaşık bir haftada dolar yüzde 10 yükseldi ve 11 liraya yaklaştı.

Döviz kuru güncel | Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz işlemleri açıklaması

18 Kasım Perşembe günü itibariyle 1 dolar 10,79 TL’den işlem görüyor. Euro 12,14 TL ve Sterlin 14,57 seviyelerinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi.

Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."

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