Döviz kurları

Döviz kurları31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5640
|5,5650
|5,5360
|5,5370
|Avro
|6,2020
|6,2030
|6,1680
|6,1690
|Sterlin
|6,7450
|6,7780
|6,7600
|6,7630
|İsviçre Frangı
|5,5940
|5,6210
|5,5660
|5,5940
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5250
|5,5850
|5,4900
|5,5500
|Avro
|6,1550
|6,2250
|6,1100
|6,1800
|Sterlin
|6,6520
| 6,8130
|6,6550
|6,8200
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