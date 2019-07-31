Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5640 5,5650 5,5360 5,5370 Avro 6,2020 6,2030 6,1680 6,1690 Sterlin 6,7450 6,7780 6,7600 6,7630 İsviçre Frangı 5,5940 5,6210 5,5660 5,5940 ANKARA ABD Doları 5,5250 5,5850 5,4900 5,5500 Avro 6,1550 6,2250 6,1100 6,1800 Sterlin 6,6520 6,8130



6,6550 6,8200



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.