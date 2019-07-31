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Döviz kurları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 5,5640 5,5650 5,5360 5,5370
Avro 6,2020 6,2030 6,1680 6,1690
Sterlin 6,7450 6,7780 6,7600 6,7630
İsviçre Frangı 5,5940 5,6210 5,5660 5,5940
ANKARA
ABD Doları 5,5250 5,5850 5,49005,5500
Avro 6,1550 6,2250 6,11006,1800
Sterlin 6,6520 6,8130

 6,6550 6,8200

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
  1. Döviz kurları

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