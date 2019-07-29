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Döviz kurları

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,63405,6350
Avro6,26806,2690
Sterlin6,90906,9440
ANKARA
ABD Doları5,59005,6500
Avro6,20006,2700
Sterlin6,82907,0270


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
  1. Döviz kurları

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