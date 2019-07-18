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Döviz kurları

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABDDoları5,68405,6850
Avro6,39956,4005
Sterlin7,06107,0720
ANKARA
ABDDoları5,65005,7100
Avro6,34006,4100
Sterlin6,97407,1220

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
  1. Avro
  2. Dolar
  3. döviz

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