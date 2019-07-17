Döviz kurları

Döviz kurları17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7090
|5,7100
|5,6900
|5,6910
|Avro
|6,4070
|6,4080
|6,3860
|6,3870
|Sterlin
|7,0900
|7,0950
|7,0460
|7,0820
|İsviçre Frangı
|5,7520
|5,7810
|5,7360
|5,7650
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6700
|5,7300
|5,6600
|5,7200
|Avro
|6,3550
|6,4250
|6,3400
|6,4100
|Sterlin
|6,9830
| 7,1480
|6,9570
|7,1050
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