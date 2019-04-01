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Döviz kurları

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:34
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,59605,5970
Avro6,29706,2980
Sterlin7,29207,3240
ANKARA
ABD Doları5,56505,6650
Avro6,24006,3600
Sterlin7,21507,4320


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 09:34
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