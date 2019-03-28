Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,5400
5,5410
Avro
6,2480
6,2490
Sterlin
7,2740
7,3100
ANKARA
ABD Doları
5,5500
5,6500
Avro
6,2350
6,3550
Sterlin
7,2090
7,4860
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