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Döviz kurları

13 Mart 2019 Çarşamba 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,46205,4630
Avro6,16706,1680
Sterlin7,13307,1680
ANKARA
ABD Doları5,43505,4850
Avro6,12506,1850
Sterlin7,06307,2080


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:33
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