Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,3210
5,3220
Avro
6,0520
6,0530
Sterlin
6,9380
6,9720
ANKARA
ABD Doları
5,3000
5,3500
Avro
6,0100
6,0700
Sterlin
6,8860
7,0280
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